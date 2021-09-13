تعافي كلوزه من جلطة الساق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد النجم السابق للمنتخب الألماني لكرة القدم، المتوج معه بلقب كأس العالم، ميروسلاف كلوزه تعافيه من الجلطة التي كان يعاني منها في الساق، واستعداده لبدء مسيرته كمدرب.

وقال كلوزه (43 عاما) في تصريحات لمجلة «كيكر» نشرتها أمس، «كل شيء على ما يرام مجددا، لم أعد أشعر بأي مشكلة، يمكنني القيام بكل شيء من جديد منذ شهر ونصف الشهر، حيث ألعب كرة القدم والتنس وأمارس الركض. الأطباء منحوني الضوء الأخضر».

وقد أعلن كلوزه، المتوج مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014 والهداف التاريخي للبطولة، في نهاية مايو الماضي أنه سيحصل على راحة بعد إصابته بجلطة في الساق.

ورحل كلوزه أخيرا عن دوره التدريبي مع ناديه السابق بايرن ميونخ، وارتبط اسمه بتولي تدريب فريق الدرجة الثانية فورتونا دوسلدورف، وكذلك بالعمل كمدرب مساعد للمنتخب الألماني تحت قيادة المدير الفني هانيز فليك.

والآن يأمل كلوزه الذي شارك في 137 مباراة دولية، في بدء مسيرته كمدير فني.

وألمح كلوزه إلى رغبته في تولي منصب المدير الفني بدلا من العمل كمدرب مساعد، وصرح قائلا «أرغب في الوقوف على قدمي. يجب علي البدء أولا وإثبات نفسي كمدير فني محترف، لدي الشغف والقدرة على ذلك».