شكرا لقرائتكم خبر ناجلسمان: برشلونة صعب رغم رحيل ميسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال المدير الفني لفريق بايرن ميونخ جوليان ناجلسمان إنه يتوقع مواجهة صعبة أمام برشلونة اليوم بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، رغم رحيل النجم ليونيل ميسي عن برشلونة.

وأضاف «لم يعد لديهم عنصرا هائلا مثل ميسي، لكن لديهم لاعبين آخرين قادرين على إحداث الفارق. لا أؤيد الرأي الذي يقول إنهم في حال أسوأ بكثير الآن»؟

وكان بايرن ميونخ قد حقق انتصارا ساحقا على برشلونة 8 / 2 في دور الثمانية بالبطولة الأوروبية في 2020 وواصل مشواره حتى توج باللقب للمرة السادسة في تاريخه.