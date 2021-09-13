ناجلسمان: برشلونة صعب رغم رحيل ميسي

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وأضاف «لم يعد لديهم عنصرا هائلا مثل ميسي، لكن لديهم لاعبين آخرين قادرين على إحداث الفارق. لا أؤيد الرأي الذي يقول إنهم في حال أسوأ بكثير الآن»؟
وكان بايرن ميونخ قد حقق انتصارا ساحقا على برشلونة 8 / 2 في دور الثمانية بالبطولة الأوروبية في 2020 وواصل مشواره حتى توج باللقب للمرة السادسة في تاريخه.
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