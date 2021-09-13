شكرا لقرائتكم خبر تحسن في علاقة كومان بلابورتا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال المدير الفني لبرشلونة، الهولندي رونالد كومان «إن العمل الذي يقدمه في منصبه له أهمية بالغة في إنقاذ الفريق، لكن علاقته برئيس النادي خوان لابورتا لم تتحسن بشكل تام».

وشهد برشلونة تراجعا خلال الموسم الأول لكومان، حيث أنهى الفريق الموسم الماضي في المركز الثالث بالدوري الإسباني بفارق 7 نقاط خلف أتلتيكو مدريد المتوج باللقب كما خرج من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان.

وتفاقمت مشكلات برشلونة بشكل أكبر في أغسطس الماضي، حيث يعاني من صعوبات مالية وعلاقة معقدة مع رابطة الدوري، كما رحل أسطورة الفريق، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر واضطر عدة لاعبين للتنازل عن جزء من الرواتب للسماح بإبرام صفقات جديدة.

ومع ذلك، وعلى الرغم من العلاقة الهشة بين كومان ولابورتا، يستمتع المدرب الهولندي بالفترة التي يقضيها في قيادة الفريق بل ويتطلع إلى توقيع عقد جديد محتمل.

وقال كومان «العلاقة مع لابورتا تحسنت شيئا ما. لكن عندما تدع الأمور تتفاقم شيئا ما ولا تكون واضحا فيما يتعلق بمستقبل المدرب، فإنك تواجه التكهنات».

وأضاف «في الأسبوع الماضي، تردد شيء أيضا في الإعلام، أعتقد أنه ليس صحيحا. وهذا يشير مجددا إلى أن المدرب ليس لديه الصلاحيات الكاملة».