شكرا لقرائتكم خبر شبح «المطرود الرابع» يلاحق هاسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استمر الأهلي في تقديم إحصائياته السيئة التي بدأها الموسم الماضي بتحقيقه أطول سلسلة عدم تحقيق فوز في تاريخه، وذلك من خلال عدم تحقيقه الفوز خلال 7 مباريات متتالية بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

فبعد فوزه على الوحدة في الجولة الـ 17 الموسم الماضي، صام بعدها عن الانتصارات حتى الجولة الـ 27، عندما فاز على القادسية 1/ 0، وهو آخر فوز له في الدوري (النسختين الماضية والحالية).

ومنذ الفوز على القادسية في 14 مايو الماضي بضربة جزاء سجلها عمر السومة، خسر الأهلي مرتين أمام الهلال 1 /5 بالجولة الـ28 والاتفاق 1 /2 بالجولة الـ30 وتعادل مرة أمام أبها 1/1 بالجولة الـ29، ثم واصل فشله من حيث الغياب عن الانتصارات بتعادله 4 مرات في مبارياته بالجولات الأربعة الماضية بدوري المحترفين.

وكان الأهلي قد فشل في تحقيق الفوز خلال الجولات الأربعة الأولى في عام 1998، حيث تعرض لثلاث خسائر أمام الوحدة والطائي والاتفاق، وتعادل في اللقاء الرابع مع النجمة، ثم حقق الفوز في الجولة الخامسة على حساب هجر.

هاسي في خطر

بدا المدير الفني للأهلي، بيسنك هاسي الأقرب ليكون رابع المدربين المقالين من قبل أنديتهم خلال الموسم الحالي، فعلى الرغم من وفرة النجوم والتعاقدات الأجنبية التي أتمتها إدارة النادي برئاسة ماجد النفيعي، إلا أنه لم ينجح في تقديم فريق مميز من حيث الأداء والنتائج، في إشارة إلى اقترابه من المغادرة.

وسبق أن أقالت 3 أندية مدربيها خلال الجولات الثلاث الماضية بسبب سوء نتائجهم وهم: مدرب التعاون، البريطاني نستور إل مايسترو، ومدرب الاتحاد، البرازيلي فابيو كاريلي، ومدرب الطائي التونسي محمد الكوكي.

مقارنة مع الجار

وبمقارنة بين الأهلي ونده التقليدي وجاره الاتحاد، فإن الأخير حقق إحصائية إيجابية وبداية مثالية، حيث حقق الفوز 3 مرات وخسر مرة (فاز على الرائد 3/ 0، والفيصلي 2/ 1، وأبها 6 /1، وخسر في الجولة الأولى أمام الفيحاء 0/ 1) ليكسر بذلك معاناته مع البدايات غير الموفقة استمرت 6 مواسم، حيث كانت آخر بداية مثالية للاتحاد خلال الجولات الأربع الأولى من الدوري عام 2014 عندما فاز 3 مرات بأرضه على حساب الفيصلي والفتح والعروبة وخارجها على الشعلة، ليحصل على العلامة الكاملة (12 نقطة).

تبدو أن أيام المدرب الألباني بيسنك هاسي مع فريقه الأهلي قليلة، حيث فشل في تحقيق الفوز في أول 4 جولات وهي الأولى تاريخيا للأهلي في تاريخ دوري المحترفين.

مآخذ على هاسي:







عدم الاستقرار على تشكيلة ثابتة.



الفشل في ضعف الدفاع (تلقى 5 أهداف في 4 مباريات).



عدم إيجاد حلول في منطقة الظهير الأيمن.



سوء توظيف إمكانات لاعبيه الأجانب مثل البرازيلي باولينهو.



التأخر كثيرا في التبديلات.



تبديلات هاسي في توقيت حرج:

ضد التعاون

الدقيقة91: أدخل محمد المجحد بدل فيليب براديتش.

ضد ضمك

الدقيقة 92: دفع بعلي الأسمري بديلا لنوح الموسى.

ضد الفيصلي

الدقيقة 93: أدخل حسن العلي وأخرج سلمان المؤشر.