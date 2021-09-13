الرياض تستضيف الريشة الطائرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تبدأ اليوم منافسات بطولة المملكة للريشة الطائرة للناشئين والبراعم على صالة نادي الرياض بالرياض، وتستمر لمدة 5 أيام. ويشارك في البطولة 120 لاعبا يمثلون 29 ناديا، هي حراء وكميت واليرموك والقارة والفيصلي والثقبة والابتسام والأغر والاتفاق والهلال والشباب والرياض وعكاظ والغزوة والنور والخليج والزلفي وفيفا والأهلي وأحد والتهامي وجبة والوحدة والاعتماد والعمران والفتح والفرع والأنصار والجيل، وذلك في منافسات الزوجي والفردي. وتعد البطولة من أهم البطولات التي سيتم من خلالها الصعود بالتصنيف المحلي للاعبين على مستوى المملكة، كما سيتم من خلالها اختيار المواهب لدعمهم وتطويرهم والتخطيط لضمهم إلى صفوف المنتخب.

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