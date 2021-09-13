النصر يواجه خطر تراكتور بدون دفاع

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وتعد الغيابات الكبيرة عاملا مشتركا في الفريقين، ففي الجانب النصراوي يغيب أكثر من لاعب أساسي لأسباب مختلفة خاصة في خط الدفاع الذي يغيب عنه عبدالله مادو وعلي لاجامي وربما عبدالإله العمري، وكذلك في الوسط الذي يغيب عنه عبدالمجيد الصليهم والهجوم (عبد الرزاق حمدالله)، إلا أن المباراة ستشهد أول مشاركة رسمية للمدافع محمد آل فتيل الذي تعاقد معه النصر خلال فترة الانتقالات الماضية قادما من الأهلي.
ولا يبدو المدافع الدولي عبدالإله العمري جاهزا للمشاركة نتيجة تعرضه لإصابة خلال مباراة المنتخب أمام نظيره العماني بتصفيات كأس العالم تمثلت في كدمة بالركبة، إلا أن الجهاز الطبي يعمل على تجهيزه قبل اللقاء، لكن يبدو أن فرصة مشاركته ضئيلة.
وما زاد صعوبة المباراة على المدير الفني للنصر، البرازيلي مانو مينيز، أيضا إصابة المدافع الشاب نايف الماس وبالتالي قد يكون زميل آل فتيل في قلب الدفاع أحد لاعبي خط الوسط، ويعد علي الحسن الأقرب للنهوض بهذه المهمة.
في الجهة المقابلة حاول الفريق الإيراني تأجيل المباراة بسبب إصابة عدد من لاعبيه بفيروس كورونا، وقد طلب من الاتحاد الآسيوي السماح له بالانسحاب دون إيقاع عقوبات، لكن الاتحاد القاري رفض المبررات التي قدمها الفريق وطالبه بلعب المباراة أو تقبل العقوبات والغرامات التي ستفرض عليه.
مواجهة الظروف القاهرة
- ضمت بعثة تراكتور للدوحة 17 لاعبا، ومدربا موقتا بعد استقالة مدربه الرسمي فراز كالموند
- ظهور حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في تراكتور سيعجزه عن توفير 13 لاعبا، وستلغى المباراة ويعد النصر فائزا 3/ 0
- تأهل النصر إلى ثمن النهائي، بعدما تصدر المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة من 6 مباريات
- بلغ تراكتور دور الـ16 بحلوله ضمن أفضل 3 أندية حلت في المركز الثاني، بعدما احتل وصافة المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط
- يعاني النصر من غياب قلب الدفاع عبدالله مادو وعلي لاجامي لتراكم البطاقات الصفراء، وبندر الماس للإصابة، وربما عبدالإله العمري للإصابة أيضا، وفونيس موري لعدم قيده بالقائمة
- يغيب عن وسط وهجوم النصر عبد المجيد الصليهم بداعي الإصابة، وعبد الرزاق حمد الله بسبب تراكم البطاقات الصفراء
- بجانب معاناة تراكتور من إصابة عدد من لاعبيه بفيروس كورونا، يعاني أيضا من مشاكل مالية وفنية قادت بعض لاعبيه لفسخ عقودهم
- التقى 6 فرق إيرانية بدوري أبطال آسيا في ثوبيه القديم والجديد
- خاض 15 مباراة كسب منها 4 لقاءات وتعادل في 4 مواجهات وخسر في 7 مباريات
- مباراة اليوم هي المواجهة الأولى للنصر أمام تراكتور
- آخر مواجهة للنصر أمام فريق إيراني كانت في الموسم الماضي أمام المتوج باللقب بيرسبوليس بالدور نصف النهائي وخسر أمامه بركلات الترجيح
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