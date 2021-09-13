النصر يواجه خطر تراكتور بدون دفاع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 15 مواجهة خاضها النصر أمام 6 فرق إيرانية في تاريخ مشاركاته بدوري أبطال آسيا بنسختيه القديمة والحديثة الحالية، فيما ستكون مباراته أمام تراكتور اليوم على استاد جاسم بن حمد بنادي السد في الدوحة ضمن مباريات دور الـ16 بدوري أبطال آسيا هي الأولى بين الفريقين.

وتعد الغيابات الكبيرة عاملا مشتركا في الفريقين، ففي الجانب النصراوي يغيب أكثر من لاعب أساسي لأسباب مختلفة خاصة في خط الدفاع الذي يغيب عنه عبدالله مادو وعلي لاجامي وربما عبدالإله العمري، وكذلك في الوسط الذي يغيب عنه عبدالمجيد الصليهم والهجوم (عبد الرزاق حمدالله)، إلا أن المباراة ستشهد أول مشاركة رسمية للمدافع محمد آل فتيل الذي تعاقد معه النصر خلال فترة الانتقالات الماضية قادما من الأهلي.

ولا يبدو المدافع الدولي عبدالإله العمري جاهزا للمشاركة نتيجة تعرضه لإصابة خلال مباراة المنتخب أمام نظيره العماني بتصفيات كأس العالم تمثلت في كدمة بالركبة، إلا أن الجهاز الطبي يعمل على تجهيزه قبل اللقاء، لكن يبدو أن فرصة مشاركته ضئيلة.

وما زاد صعوبة المباراة على المدير الفني للنصر، البرازيلي مانو مينيز، أيضا إصابة المدافع الشاب نايف الماس وبالتالي قد يكون زميل آل فتيل في قلب الدفاع أحد لاعبي خط الوسط، ويعد علي الحسن الأقرب للنهوض بهذه المهمة.

في الجهة المقابلة حاول الفريق الإيراني تأجيل المباراة بسبب إصابة عدد من لاعبيه بفيروس كورونا، وقد طلب من الاتحاد الآسيوي السماح له بالانسحاب دون إيقاع عقوبات، لكن الاتحاد القاري رفض المبررات التي قدمها الفريق وطالبه بلعب المباراة أو تقبل العقوبات والغرامات التي ستفرض عليه.

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