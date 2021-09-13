صفعة آسيوية ثانية لأخضر الطائرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للمرة الثانية على التوالي تعرض المنتخب السعودي الأول للكرة الطائرة للخسارة في البطولة الآسيوية الـ21 للكرة الطائرة، التي تستضيفها اليابان خلال الفترة من 12 إلى 19 سبتمبر الحالي، حيث خسر أمس أمام منتخب الصين تايبيه بنتيجة (0 - 3) على الصالة الرئيسة في تشيبا بورت أرينا بطوكيو، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة للبطولة. وخسر أخضر الطائرة أمس الأول أيضا مباراته الافتتاحية الأولى في البطولة أمام نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة 0 - 3. وجاءت نتائج الأشواط أمام الصيني تايبيه (15 - 25)، (16 - 25) و(17 - 25). وسيلاقي أخضر الطائرة في ثالث لقاءاته بالبطولة اليوم منتخب كازاخستان.

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