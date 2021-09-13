شكرا لقرائتكم خبر أخضر الناشئين بالمجموعة الأولى ببطولة غرب آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقعت قرعة بطولة اتحاد غرب آسيا الثامنة للناشئين (مواليد 2006 فما فوق)، المنتخب السعودي المستضيف ضمن المجموعة الأولى التي ضمت كذلك منتخبات اليمن والعراق ولبنان.

وسحبت القرعة بمقر اتحاد غرب آسيا لكرة القدم بالعاصمة الأردنية عمان.

وكانت النسخة السابعة أقيمت عام 2019 في الأردن وتوج المنتخب السعودي بلقبها، فيما حل المنتخب الأردني ثانيا، والمنتخب السوري ثالثا، بعد أن نافس فيها أيضا منتخبات لبنان، الكويت، البحرين، فلسطين، العراق وعمان.

وتقام النسخة الحالية بضيافة الاتحاد السعودي خلال الفترة من 14 إلى 24 أكتوبر المقبل بمشاركة 10 منتخبات هي إلى جانب السعودية المستضيف وحامل لقب النسخة السابعة: البحرين، الكويت، الإمارات، اليمن، فلسطين، سوريا، لبنان، الأردن والعراق.

وضمت المجموعة الثانية حسب القرعة، منتخبات سوريا وفلسطين والإمارات، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات البحرين والأردن والكويت.

برنامج البطولة

14 أكتوبر

اليمن والعراق، السعودية ولبنان

15 أكتوبر

الإمارات وسوريا، الأردن والبحرين

16 أكتوبر

لبنان واليمن، العراق والسعودية

17 أكتوبر

فلسطين والإمارات، الكويت والأردن

18 أكتوبر

العراق ولبنان، السعودية واليمن

19 أكتوبر

سوريا وفلسطين، والبحرين والكويت

20 أكتوبر

راحة

22 أكتوبر

مباراتا الدور قبل النهائي

24 أكتوبر

المباراة النهائية