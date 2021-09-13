أول تعليق لـ معين الشعباني بعد توليه تدريب المصري البورسعيدي

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن نادي المصري البورسعيدي رسمياً، أمس الأحد، عن تعيين معين الشعباني، المدير الفني السابق لفريق الترجي الرياضي التونسي، مديراً فنياً جديداً للفريق.

وكانت إدارة النادي المصري قد قررت، في وقت سابق، إقالة المدرب علي ماهر، بسبب خلافات بين الجانبين.

ويملك الشعباني تاريخ تدريبي طويل في تونس حيث سبق له قيادة فريق الترجي نحو التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، وعدد من البطولات المحلية التونسية.

وفي أول تصريح له، قال معين الشعباني: "أبحث عن تحدٍ جديد في الدوري المصري، وأتيت هنا لتسطير تاريخ جديد لي في مصر، ولدّى طموحات كبيرة مع المصري".

وأضاف الشعباني في تصريحات نقلتها وسائل إعلامية: "وافقت على عرض المصري بعدما وجدت جدية كبيرة، ورغبة في التعاقد معي، والدوري المصري دوري قوي وكبير ويضم عدداً كبيراً من أقوى الأندية المعتادة على المنافسات القوية".

وعن قبوله تدريب فريق جماهيري، قال الشعباني: "اعتدت خلال سنوات في الترجي على الضغط الجماهيري وقادر على التعامل معه، وواثق من قدرتي على ترك بصمة واضحة في الدوري المصري".