شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يتعادل سلبيا مع بتروجت وديا.. وأحمد عبد القادر يهدر ركلة جزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق الأهلي، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، سلبيا مع نظيره بتروجت فى اللقاء الودى الذى جمع الفريقين منذ قليل على استاد مختار التتش، فى إطار استعدادات المارد الأحمر لمواجهة طلائع الجيش بالسوبر المحلى، والمقرر لها 21 سبتمبر الجارى على استاد برج العرب بالإسكندرية.

شهدت المباراة احتساب ركلة جزاء لصالح الأهلي نتيجة دفع محمد محمود لاعب خط الوسط فى منطقة الجزاء، ولكن أهدرها أحمد عبد القادر العائد من الإعارة بصفوف سموحة بعدما تصدى لها حارس بتروجت.

خاض الأهلي ودية بتروجت بتشكيل يضم كلاً من: على لطفي، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، العربي بدر، عمار حمدي، محمود وحيد، محمد هاني، طاهر محمد طاهر، محمود كهربا ووليد سليمان وحسام حسن.

قدم الأهلي عرضا متوسطا في الشوط الأول على مدار الشوط الأول؛ بسبب الغياب منذ فترة عن المباريات الودية والرسمية.

حاول الأهلي زيارة شباك بتروجت أكثر من مرة لكن على فترات مُتباعدة، وسنحت لحسام حسن أكثر من فرصة كما أهدر وليد سليمان فرصة تسجيل هدف، بعدما تلقى تمريرة عرضية من محمود وحيد سددها برأسه خارج الشباك.

وبمرور الوقت نشط أداء الأهلي، وتسلم كهربا كرة من ناحية اليسار، وكاد يُسجل مُستغلاً خروج حارس بتروجت من مرماه، لكن الكرة مرت بجوار القائم، وتواصل الأداء على هذا المستوى لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

ومع بدء الشوط الثانى أجرى موسيمانى عدة تغييرات على رأسها محمد محمود الذى أحدث نشاطاً فى الخط الهجومى بتحركاته المميزة وتمكن من الحصول على ركلة جزاء أهدرها زميله أحمد عبد القادر بعدما تعامل معها برعونة شديدة، وانتهت الدقائق الأخيرة من المباراة بدون إثارة ليطلق الحكم صافرته معلناً نهاية اللقاء بالتعادل السلبى.

وقرر موسيمانى إعفاء لاعبي الأهلى الدوليين من خوض هذه الودية، خاصة أن محمد الشناوي وأيمن أشرف وعمرو السولية وحمدي فتحي وأفشة وحسين الشحات ومحمد شريف وصلاح محسن انتظموا لأول مرة في التدريبات أمس الأحد استعدادا للموسم الجديد، بعدما منحهم موسيمانى راحة إضافية بعد مشاركتهم في معسكر المنتخب الوطني الأول خلال الفترة الماضية.

ويلعب الأهلي مع بتروجت اليوم بعد اعتذار فريق الاتصالات، فيما سيلعب الأهلي ودية ثانية الخميس المقبل أمام المقاولون العرب بالتتش أيضا.