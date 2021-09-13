شكرا لقرائتكم خبر عن "التظلمات" تستعين بتصريحات رئيس لجنة اتحاد الكرة لتخفيف عقوبة شيكابالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب المستشار عادل الشوربجى، رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، لائحة لجنة المسابقات التى على أساسها تم إيقاف محمود شيكابالا لاعب الزمالك 8 أشهر على خلفية أزمة احتفالية درع الدورى.

كما طلبت اللجنة نص تصريحات رئيس اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، والتى قال خلالها إن شيكابالا لم يسبه ولم يسمع أى سباب أيضًا، لإدراجه ضمن المستندات المطلوبة التى سيتم مناقشتها فى الاجتماع المقبل للجنة.

وتتجه النية داخل لجنة التظلمات باتحاد الكرة، لتخفيف عقوبة محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك لتصبح الإيقاف لمدة 12 مباراة بدلا من 8 أشهر، أسوة بإمام عاشور زميله بالفريق بعد هجومه على بعض مسئولى الأهلى، فيما تطالب بعض الأصوات داخل اتحاد الكرة لتقليص العقوبة لتصبح من شهرين إلى 3 شهور.