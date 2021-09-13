شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: سنعمل بكل جهد ونستغل ما لدينا من خبرات من أجل المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وائل جمعة نجم الأهلى والمنتخب السابق، ومدير منتخب مصر الحالي، أنه سيستغل كل خبراته من أجل المنتخب المصرى لإسعاد الشعب المصرى.

وقال وائل جمعة عبر حسابه الشخصى على موقع "تويتر": "سوف نعمل بكل جهد ونستغل ما لدينا من خبرات من أجل المنتخب الوطنى المصرى لإسعاد الشعب المصرى العظيم.. كونوا سندًا ودعمًا لنا من اجل منتخبنا".

وعُين وائل جمعة مدافع الأهلى والمنتخب الوطنى السابق، مديرا للمنتخب الوطنى فى الجهاز الفنى الجديد بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش.

واعتمد الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد التشكيل الكامل للجهاز الفنى والإدارى للمنتخب الوطنى الأول بعد الإطلاع على رأى المدير الفنى الجديد على النحو التالي:

كارلوس كيروش مديرا فنيا

ضياء السيد مدربا عاما

محمد شوقى مدربا

عصام الحضرى مدربا لحراس المرمى

وائل جمعة مديرا للمنتخب

محمد صلاح مديرا إداريا

مع استمرار الجهاز الطبى بقيادة الدكتور محمد ابو العلا ويضم معه:

احمد مطر أخصائيا للعلاج الطبيعى

مصطفى صدقى أخصائيا للعلاج الطبيعى

بدر إمام أخصائى التأهيل

محمد أحمد محمود أخصائى التدليك