شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يغلق الباب أمام رحيل لاعبيه في الصيف رسميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مصطفى الأمير، رئيس نادي إنبي، في اجتماع مجلس الإدارة صباح اليوم على عدم الاستغناء عن أي من لاعبيه لصالح أندية أخرى باستثناء من وافق الجهاز الفني للفريق على رحيلهم.

وقال الأمير فى بيان رسمى، إن هذا القرار جاء حرصًا على استمرارية مسيرة الفريق الناجحه خلال الموسمين الماضيين وحرصًا على استقراره بعد أن عانى الفريق كثيرًا خلال بعض المواسم الماضية.

وأوضح أن الفريق تعرض للهبوط بسبب البيع المكثف للاعبيه والتفريط فيهم ولأنه من المتوقع أن يشهد الموسم المقبل التنافس الأقوى بين كل الأندية.

وتابع: "قد دأب بعض الوكلاء والوسطاء خلال الآونه الأخيرة نحو إغراء اللاعبين بعروض مالية كبيرة من أندية أخرى خاصة تجاه المواهب الشابة الصاعدة رغم امتداد عقودهم و التجديد لهم و دون أدنى مراعاة لقواعد الانتقال خاصة الاحتياج الفني للفريق لجهودهم ودون النظر سوي لمصلحة جانب واحد فقط والنادي ينأى بنفسه من أي تفاوض ويناشد الجميع بضرورة مراعاة هذا".

ومن ناحية أخرى قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي، بقيادة حلمى طولان، خوض 6 مباريات ودية، خلال فترة الراحة، التي منحها الاتحاد المصرى لكرة القدم للأندية حتى 21 سبتمبر الجاري، حفاظا عليهم من الإجهاد.

وتقام مباريات فريق إنبي الودية على الملعب الفرعي لاستاد بتروسبورت، استعدادا لتجهيز الفريق البترولى فنيا والحفاظ على لياقته البدنية خلال فترة الراحة.

وأنهى إنبى جدول ترتيب الدوري في المركز السادس برصيد 49 نقطة، بعد أن لعب 34 مباراة فاز في 12 لقاء وتعادل في 13 مواجهة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 39 هدفا وتلقت شباكه 35 هدفا.