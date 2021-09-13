شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتحمل رواتب مساعدى كيروش الأجانب الأربعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتحمل اتحاد الكرة، رواتب المساعدين الأجانب الأربعة الذين سيستقدمهم كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر للعمل معه فى الفترة المقبل وهم مساعد له ومخطط أحمال ومحلل أداء وخبير طبى.

ورفض كيروش تحمل رواتب المساعدين الأربعة من راتبه الخاص كما كان يفعل هيكتور كوبر المدير الفنى السابق لمنتخب مصر، وتمسك بأن يتحمل اتحاد الكرة التكلفة وهو ما وافقت عليه اللجنة الثلاثية.

على صعيد متصل، طلب كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، من اتحاد الكرة انطلاق معسكر الفراعنة يوم 30 سبتمبر الجارى استعدادًا لمباراتىّ ليبيا يومى 9 و12 أكتوبر المقبل فى التصفيات المؤهلة لمونديال 2022.

ومن المقرر أن يعلن اتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة تأجيل مباريات قبل نهائى كأس مصر، لمنح الفرصة للجهاز الفنى الجديد للتجهيز للمباراة والتعرف على اللاعبين وشرح خطة اللعب وعلاج الأخطاء التى ظهرت فى مباراتى انجولا والجابون.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، استئناف النشاط الكروي بإقامة مباراة السوبر عن الموسم الماضي بين الأهلي وطلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي.

فيما تقام مباراتي دور الـ16 لكأس مصر (الأهلي مع انبي وسموحة مع بيراميدز) يوم 25 سبتمبر، ومباراة دور الـ8 بين الفائزين في المباراتين يوم 29 سبتمبر، على أن تقام مباراة الدور قبل النهائي بين الزمالك وأسوان يوم 2 أكتوبر والمباراة الأخرى بين الفائز في دور الثمانية مع بتروجيت يوم 3 أكتوبر، فيما تقام المباراة النهائية للكأس يوم 19 أكتوبر، قبل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز يوم 25 أكتوبر.