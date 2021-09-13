شكرا لقرائتكم خبر عن أول صور لمهاجم الأهلي السابق بواليا بعد الانضمام إلى مالاتيا سبور التركي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الكونغولي والتر بواليا، مهاجم النادي الأهلي السابق، متابعيه وجمهوره عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، بأول صور له بقميص نادي مالاتيا سبور التركي، الذى انضم له منذ أيام عقب رحيله من القلعة الحمراء.



بواليا فى التدريبات



بواليا مع ناديه الجديد

وأنهى أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، إعارة "والتر بواليا"، مهاجم الفريق إلى نادى "مالاتيا سبور" التركي لمدة عام بنية البيع.

وأنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات إعارة والتر بواليا إلى مالاتيا سبور خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية مقابل الحصول على مبلغ مالي، بخلاف ما سيحصل عليه مسئولي القلعة الحمراء حال تفعيل عقد بيع اللاعب الكونغولي بنهاية الموسم المقبل.



والتر بواليا

ووضع مسئولو النادي الأهلي بندا يمنح مالاتيا سبور أحقية شراء والتر بواليا بعد نهاية الموسم المقبل نظير دفع 2 مليون دولار، وهو ما يعد أفضل من القيمة التي تم شراء اللاعب بها من نادي الجونة في يناير الماضي، بعدما تم التعاقد مع المهاجم الكونغولي نظير 1.8 مليون دولار.

كما يحصل الأهلي على نسبة 15% من عائد بيع النادي التركي لوالتر بواليا حال تفعيل بند الشراء في عقد اللاعب الكونغولي في نهاية الموسم الجديد، وقام ببيع المهاجم الكونغولي في المستقبل.