شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خاصة لحراس الزمالك.. ونبيه يقود التقسيمة الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام البرازيلي أوليفيرا مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بإعداد برنامج تدريبي خاص لرباعي حراسة المرمى بالفريق: محمد عواد ومحمد صبحي وثنائي الشباب محمد نديم والسيد عطية، وذلك على هامش المران مساء اليوم الإثنين بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وجاءت الفقرة الأولى من برنامج تدريب حراس الزمالك عبارة عن تدريبات بدنية وتأهيل قوي لعدة دقائق.. ثم قام الحراس بأداء فقرة فنية من خلال التعامل مع الكرات العرضية، بالإضافة إلى الكرات القادمة من وسط الملعب.

وحرص أوليفيرا على الإشادة برباعي حراسة مرمى الزمالك وطالبهم بمواصلة العمل بقوة خلال الفترة المقبلة.

كما خاض لاعبو الفريق فقرة فنية على هامش المران بملعب النادي ، تم خلالها التركيز على بعض الجوانب الخططية، وقام أسامة نبيه المدرب العام للفريق بالإشراف على هذه الفقرة وتوجيه التعليمات للاعبين وتصحيح الأخطاء، بعدها تم إجراء تقسيمة في جزء من الملعب بين اللاعبين، كما دون جميع أعضاء الجهاز الفني للزمالك ملاحظاتهم خلال التقسيمة وفقًا لتعليمات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني.

فيما عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، وتحدث كارتيرون مع لاعبي الفريق عن أهمية الفترة المقبلة، في مشوار الزمالك خاصة في بطولة كأس مصر، وطالب المدير الفني للزمالك، الجميع بالتركيز الشديد ومواصلة العمل بقوة خلال التدريبات.. كما شرح بعض الأمور الفنية التى سيتم تنفيذها في التدريبات اليوم.

كما خاض لاعبو الزمالك فقرة بدنية خاصة داخل الصالة الدولية بمقر القلعة البيضاء ، وذلك وفقا لبرنامج موضوع من قبل الجهاز الفني للفريق، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون للوصول باللاعبين لأفضل فورمة بدنية استعدادا للفترة المقبلة.

وحرص كارتيرون المدير الفني وأسامة نبيه المدرب العام للفريق، على الإشراف على هذه الفقرة التى جاءت تحت قيادة فيرناندو مخطط الأحمال بالجهاز الفني.