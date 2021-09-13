شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الفنى لمنتخب سيدات السلة يعلن القائمة المشاركة فى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفنى لمنتخب سيدات السلة بقيادة إيهاب الألفى، القائمة الرسمية للفريق والمشاركة في كأس الأمم الأفريقية لكرة السلة (أفرو-باسكيت) بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، حيث ضمت القائمة كلاً من:

"ثريا محمد، ونادين السلعاوي، وريم موسى، وفريدة وائل، ويسرا أشرف، وهالة مصطفى، ورنيم الجداوي، ونور مصطفى، ونور علي طلعت، وهاجر عامر، و ندى نافع".

يذكر أن المنتخب الوطنى للسيدات يقع في المجموعة الثالثة، رفقة كلاً من السنغال و غينيا، و تتأهل جميع المنتخبات للدور الثاني باستثناء بطل كل مجموعة الذي يتأهل لربع النهائي مباشرةً.

كان المنتخب المصري لكرة السلة "رجال" قد ودع منافسات بطولة أفريقيا "الأفرو باسكت 2021" التى أقيمت في كيجالي عاصمة رواندا بعدما خسر أمام منتخب أنجولا بالمباراة المؤهلة لدور ربع نهائي المسابقة بنتيجة 70-62.