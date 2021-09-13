شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول .. الأهلي يتعادل مع بتروجت سلبيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وبتروجت الودية المقامة حاليًا باستاد التتش بالتعادل السلبي، ويلعب الأهلي مع بتروجت حاليًا استعدادًا لمباراة السوبر المحلي أمام طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الجاري ببرج العرب.

ويخوض الأهلي ودية بتروجت بتشكيل يضم، كلاً من: على لطفي ، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، العربي بدر، عمار حمدي ، محمود وحيد ، محمد هاني، طاهر محمد طاهر، محمود كهربا ووليد سليمان وحسام حسن.

قدم الأهلي عرض متوسط في الشوط الأول على مدار الشوط الأول بسبب الغياب منذ فترة عن المباريات الودية والرسمية.

حاول الأهلي زيارة شباك بتروجت أكثر من مرة لكن على فترات مُتباعدة ، وسنحت لحسام حسن أكثر من فرصة كما أهدر وليد سليمان فرصة تسجيل هدفاً بعدما تلقى تمريرة عرضية من محمود وحيد سددها برأسه خارج الشباك.

وبمرور الوقت نشط أداء الأهلي ، وتسلم كهربا كرة من ناحية اليسار وكاد يُسجل مُستغلاً خروج حارس بتروجت من مرماه لكن الكرة مرت بجوار القائم ، وتواصل الأداء على هذا المستوى لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

وقرر موسيمانى إعفاء لاعبو الأهلى الدوليين من خوض هذه الودية، لاسيما أن محمد الشناوي وأيمن أشرف وعمرو السولية وحمدي فتحي وأفشة وحسين الشحات ومحمد شريف وصلاح محسن انتظموا لأول مرة في التدريبات أمس الاحد استعداداً للموسم الجديد بعدما منحهم موسيمانى راحة إضافية بعد مشاركتهم في معسكر المنتخب الوطني الأول خلال الفترة الماضية.

ويلعب الأهلي مع بتروجت اليوم بعد إعتذار فريق الاتصالات، فيما سيلعب الأهلي ودية ثانية الخميس المقبل أمام المقاولون العرب بالتتش أيضاً.