مدرب جالاتا سراي محذرا مصطفى محمد: لا أحد يريدك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

نقلت تقارير صحفية رسالة تحذيرية وجهها فاتح تريم مدرب جالاتا سراي إلى المحترف المصري مصطفى محمد، مهاجم الفريق المعار من الزمالك، بعد مبارة طرابزون سبور التي أقيمت أمس الأحد في الدوري التركي.

وكان جالاتا سراي تعادل مع طرابزون سبور بنتيجة (2-2) بعدما كان متقدما بهدفين نظيفين، في مباراة شهدت مشاركة مصطفى محمد كبديل في الربع ساعة الأخيرة من اللقاء.

ووفقا لصحيفة "mynet" التركية، فإن فاتح تريم انتقد أداء خمسة لاعبين بعد المباراة وكان من بينهم مصطفى محمد، بجانب كل من دياندري يدلين، تايلان أنتاليالي، ريان بابل ومباي دياني.

وجاءت رسالة فاتح تريم لمصطفى محمد الذي كان قريبا من الانتقال لبوردو الفرنسي هذا الصيف: "إذا كنت تريد اللعب في فرنسا أو الدوري الإنجليزي فعليك أن تفعل ما أقوله لك، وإلا فإن الفريق الذي ستنتقل له من هنا سيكون الزمالك".

وأضاف مدرب جالاتا سراي الذي أكد أن مصطفى محمد لا يعتبر نفسه في تشكيل الفريق خلال الموسم المقبل وفقا للصحيفة: "لا أحد يريدك بهذا الأداء، إذا لم تعد لمستواك فستلعب مع الزمالك الموسم المقبل".

يذكر أن مصطفى محمد انتقل إلى جالاتا سراي على سبيل الإعارة من الزمالك في يناير الماضي حتى نهاية الموسم الجاري، ويحق للنادي التركي تفعيل بند شراء اللاعب.