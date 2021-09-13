وائل جمعة مستعرضا بطولاته: سنستغل كل الخبرات لإسعاد الشعب المصري العظيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

استعرض وائل جمعة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر المعتزل البطولات التي حصدها بقميص ناديه ومنتخب بلاده ليوجه رسالة إلى جماهير المنتخب قبل بداية مهمته رسميا مع الفريق المصري.

وائل جمعة نشر عبر "فيسبوك " إحصائية لبطولاته مع منتخبات مصر، والتي تلخصت في الفوز بكأس العالم العسكرية عام 2001، وكأس الأمم الإفريقية أعوام 2006-2008-2010.

وكشف صخرة دفاع الأهلي والمنتخب عن أرقامه مع الأهلي ، حيث حقق لقب الدوري المصري 8 مرات ودوري أبطال إفريقيا 6 مرات، والسوبر الإفريقي 6 مرات، وكأس مصر 4 مرات، والكونفدرالية مرة، والسوبر المصري 7 مرات.

وائل جمعة وجه رسالة للجماهير قائلا :"سوف نعمل بكل جهد، ونستغل ما لدينا من خبرات من أجل المنتخب الوطني لإسعاد الشعب المصري العظيم، كونو سندا ودعما لنا من أجل منتخبنا".

يذكر أن وائل جمعة كان قد تولى منصب مدير المنتخب المصري ضمن الجهاز الفني الجديد الذي يقوده البرتغالي كارلوس كيروش خلفا لحسام البدري.