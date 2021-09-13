إنبي: قررنا عدم الاستغناء عن أي لاعب باستثناء من وافقنا على رحيله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد مصطفي الأمير رئيس نادي إنبي، أن مجلس ادارة النادي قرر في جلسته صباح اليوم عدم الاستغناء عن أي من لاعبيه لصالح أندية أخرى باستثناء من وافق الجهاز الفني للفريق علي رحيلهم.

وأوضح الأمير، أن هذا القرار جاء حرصا على استمرارية مسيرة الفريق الناجحه خلال الموسمين الماضيين وحرصا على استقراره بعد أن عانى الفريق كثيرا خلال بعض المواسم الماضية.

وأشار إلى أن الفريق تعرض للهبوط بسبب البيع المكثف للاعبيه والتفريط فيهم ولأنه من المتوقع أن يشهد الموسم القادم التنافس الأقوى بين كافة الأندية.

وتابع: "قد دأب بعض الوكلاء والوسطاء خلال الآونه الأخيرة نحو إغراء اللاعبين بعروض مالية كبيرة من أندية أخرى خاصة تجاه المواهب الشابة الصاعدة رغم امتداد عقودهم و التجديد لهم و دون أدنى مراعاة لقواعد الانتقال خاصة الاحتياج الفني للفريق لجهودهم ودون النظر سوي لمصلحة جانب واحد فقط والنادي ينأى بنفسه من أي تفاوض ويناشد الجميع بضرورة مراعاة هذا".