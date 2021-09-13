الأرقام تبرهن على روعة مسيرة "محمد صلاح" التهديفية

المنامة - ياسر ابراهيم - كل ما تريد معرفته عن المسيرة التهديفية لنجم ليفربول محمد صلاح ورحلته بالأرقام منذ هدفه الأول في الدوري الإنكليزي الممتاز وحتى هدفه رقم 100 والذي أحرزه في شباك ليدز يونايتد.



انضمّ المهاجم المصري الدولي محمد صلاح لاعب ليفربول الإنكليزي إلى ناد خاص من اللاعبين الذي سجلوا 100 هدف أو أكثر في الدوري الإنكليزي الممتاز "بريميرليغ"، عندما افتتح التسجيل لفريقه في مرمى ليدز في المباراة التي انتهت بفوز صريح بثلاثية نظيفة الأحد.



وجاءت اهداف صلاح كالتالي: 82 بقدمه اليسرى المفضلة لديه، و12 بيمناه وستة أهداف برأسه. كما سجل 94 هدفا من داخل المنطقة وستة من خارجها.



بات صلاح (29 عاما) اللاعب الثلاثين يحقق هذا الانجاز، وقد سجّل أهدافه المئة في 162 مباراة، بينها 98 هدفاً مع ليفربول في 149 مباراة. أربعة لاعبين فقط نجحوا في تخطي حاجز المئة هدف في عدد أقل من المباريات وهم ألن شيرر (124 مباراة)، هاري كاين (141)، الأرجنتيني سيرخيو أغويرو (147) والفرنسي تييري هنري (160).



مسيرة رائعة



سجّل "الملك المصري" أوّل أهدافه في الدوري الإنكليزي الممتاز عندما كان في صفوف تشيلسي وتحديداً في مرمى أرسنال، خلال فوز فريقه الساحق على جاره بسداسية نظيفة في 22 آذار/مارس عام 2014 وترك الفريق اللندني متوجها الى روما بعد ان خاض في صفوفه 13 مباراة وسجل هدفين.



في موسمه الأوّل مع ليفربول (2017-2018)، سجّل صلاح قبل نهاية العام 23 هدفاً، معادلاً الرقم القياسي السابق بإسم أحد لاعبي ليفربول وهو روجر هانت والصامد منذ 46 عاما حينها.



وفي نهاية ذلك الموسم تفوّق على هاري كاين وتوّج هدافاً للدوري برصيد 32 هدفاً. قال حينها في تصريح لوسائل الإعلام: "هذا أمر مميّز (التتويج هدافاً للدوري). أحاول تطوير مستواي من عام إلى آخر وبالتالي أنا سعيد جداً. أمر مميّز أن أحطّم الرقم القياسي هنا".



كلوب يُشيد بنجمه



وبالأمس، وبعد مرور 2932 يوماً على احراز باكورة أهدافه في الدوري الإنكليزي، وصل صلاح إلى الرقم 100 عندما افتتح التسجيل بكرة بيسراه في مرمى ليدز اثر تمريرة عرضية متقنة من ترنت الكسندر ارنولد.



أشاد به مدربه الالماني يورغن كلوب بقوله: "الرقم القياسي الموجود بحوزة صلاح جنوني. لا أدري كم هو عدد الأرقام التي يستطيع أن يحطمها لكنه مصمم على ذلك".



وخاض صلاح 207 مباريات مع ليفربول في مختلف المسابقات، سجّل فيها 128 هدفا و49 تمريرة حاسمة.



تابع كلوب "يا له من لاعب ولا يزال متعطشاً. رأيته في غرف الملابس عندما ساورنا القلق حول اصابة هارفي إيليوت لكنه لم يكن سعيداً لأنه كان بوسعه أن يسجّل هدفا أو إثنين إضافيين خلال المباراة. هذه نوعية لاعبي النخبة".



وتابع "منذ انتقاله إلى صفوف فريقنا كان لاعبا مثالياً، لاعباً من الطراز العالمي".



وصفه لاعب وسط توتنهام ومنتخب انكلترا السابق تيم شيروود والمعلق التلفزيوني حاليا، صلاح بانه يملك أعصاب جليدية أمام المرمى وقال "يملك الجليد في عروقه".



أهداف قادمة للملك المصري



على الرغم من تسجيله العديد من الأرقام القياسية منذ انتقاله إلى ليفربول، فان صلاح لا يريد التوقف هنا، بل يلهث وراء المزيد. أما هدفه المقبل فهو الرقم القياسي لأفضل هداف افريقي في الدوري الانكليزي والمسجل باسم الإيفواري ديدييه دروغبا مهاجم تشيلسي السابق (104 اهداف).



تخطى في الآونة الاخيرة لاعبين أفارقة مرموقين أبرزهم التوغولي إيمانويل أديبايور (97 هدفا مع أرسنال ومانشستر سيتي وتوتنهام)، علماً بان زميله السنغالي ساديو مانيه لا يتخلف عنه سوى بثلاثة أهداف حيث يملك 97 هدفاً أيضاً (مع ساوثهامبتون وليفربول).



أما على المدى البعيد، فيريد النجم المصري تحطيم الرقم القياسي لأسطورة وقائد ليفربول السابق ستيفن جيرارد (مدرب رينجرز الإسكتلندي حاليا) والذي سجل 120 هدفا في الدوري الانكليزي الممتاز.



المصدر: فرانس برس