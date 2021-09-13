الامارات | موسيماني يتحدث عن العنصرية في مصر .. ويصف جماهير الأهلي بـ "الصعبة" (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يتحدث عن العنصرية في مصر .. ويصف جماهير الأهلي بـ "الصعبة" (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف المدير الفني لفريق الأهلي المصري، المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، جماهير الأهلي المصري بالصعبة.

وقال موسيمانى فى تصريحات نشرها على صفحته عبر "إنستغرام": "لا يوجد أصعب من جماهير الأهلي من حيث الضغط، لم أرى من قبل ولن أرى مثلهم في المستقبل، لأنهم يحبون الفريق وكرة القدم ويرغبون دائمًا في الفوز ولا يفكرون في سواه، توقعاتهم عالية دائما بشأن الفريق، يضغطون على المدرب من أجل الفوز ولكن هذا الثمن الذي تدفعه عندما تكون مدربا للأهلي".



وردا على سؤال "هل تعرضت للعنصرية من أي شخص في مصر؟" قال موسيماني : "لا لم أواجه أي إهانة عنصرية مباشرة من أي شخص، لا أقول إنه لا يوجد على الإطلاق، ولكن لم نواجه أي شيء من هذا النوع سواء من جماهيرنا أو لاعبينا وعلينا أن نتعامل مع كل ما يواجهنا ويحاول إحباطنا، لكن العنصرية في العالم كبيرة ولا يمكن تجاهلها، ولهذا هناك حملة تسمى حياة السود مهمة لمحاولة محاربتها في جميع أنحاء العالم".

كما وصف موسيمانى الأهلي في كلمة واحدة بقوله "نادي الأمة" وحول من يقف خلف اتخاذه قرار تدريب الأهلي قال: "عائلتي الخاصة خاصة زوجتي هى التى ساندتنى وساعدتنى في اتخاذ قرار الانتقال لتدريب الأهلي".

وتوقعاته لمشوار الأهلي في كأس العالم للأندية، قال : "سنواجه فريق ياباني في البداية، أتمنى أن نتفادى تشيلسي في نصف النهائي ونواجه فريقًا من أمريكا الجنوبية أو الشمالية، ثم تشيلسي في النهائي".

ورد بيتسو على سؤال هل تتوتر قبل المباريات الكبيرة، وكيف تتعامل مع الأمر، قائلا : "أتوتر دائمًا قبل كل المباريات، حتى قبل الوديات، أفكر في كل شيء يمكن أن يحدث في المباراة، من سيسجل؟ كيف سنلعب؟ ما هي الطريقة التي سنسجل بها الأهداف؟ كيف نتفادى اهتزاز شباكنا؟، لذلك أتوتر قبل كل مباراة ولا أعتقد أن هناك مدربًا لا يشعر بذلك، هذا يأتي من خلال عدم يقينك من الفوز، وذلك ما مررت به في الدوري الجنوب إفريقي والدوري المصري في السنوات الماضية".

وبدأ موسيماني تدريب الأهلي في أكتوبر 2020 ونجح في قيادة الفريق للفوز بالعديد من الألقاب مثل دوري أبطال إفريقيا مرتين، وكأس السوبر الإفريقي وبرونزية كأس العالم للأندية.

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