شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يسحب قرعة دورى القسم الثالث الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو اتحاد الكرة، سحب قرعة دورى القسم الثالث للموسم الجديد 2021 - 2022 يوم الأربعاء المقبل بمقر الجبلاية بحضور مندوبى الأندية.

وتراجع مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة عن القرارالأخير بصعود 6 فرق فقط من القسم الثالث إلى القسم الثاني واستمرار تأهل 12 فريق.

وطلب مسئولو اتحاد الكرة من الأندية إرسال خطابات باعتراضهم على عدد الأندية الصاعدة من القسم الثالث والعمل على تعديل العدد قبل أن يتم الموافقة على القرار.

وتلقت أندية القسمين الثانى والثالث خطابا من اتحاد الكرة، يفيد بتقليص عدد الأندية الصاعدة من القسم الثالث إلى الثانى فى الموسم المقبل، إلى 6 فرق فقط بدلا من 12 فريقا كما كان معتادا فى السنوات الماضية.

وأعلن اتحاد الكرة انطلاق دورى القسم الثانى للموسم الجديد 2021 - 2022 ، يوم 30 سبتمبر الجارى بشكله الطبيعى من 3 مجموعات هى "الصعيد وبحرى والقاهرة".

وأعلن اتحاد الكرة بناء على المشاورات التي جرت في وقت سابق مع مسئولي أندية القسم الثاني هبوط أربعة فرق من كل مجموعة للقسم الثالث، وعودة قائمة الفرق في المباريات إلى 18 بدلا 20 لاعبا ، مع إجراء ثلاثة تبديلات لكل فريق في المباراة بدلا من خمسة والغاء "الوتر بريك" التى يتناول فيها اللاعبون المياه