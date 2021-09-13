شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يحدد 20 أكتوبر المقبل موعدا لفتح باب الترشح للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أيمن غزلان عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة والقائم بأعمال المدير التنفيذى لاتحاد الكرة الطائرة، عن تحديد يوم 20 أكتوبر المقبل موعدا لفتح باب الترشح للإنتخابات.

فيما حددت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة الطائرة، يوم 26 نوفمبر القادم لإقامة الجمعية العمومية العادية وغير العادية لعقد الإنتخابات وتغيير بعض بنود اللائحة.

وأعلنت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى من قبل، أسماء الهيئات والأندية التى أقرت اللجنة الأولمبية أحقيتها فى حضور الجمعية العمومية المقبلة للاتحاد.

وضمت القائمة 54 نادى وهم الأهلى والشمس وهليوبوليس و الطيران و الجزيرة و الغابة وإتحاد الشرطة و القاهرة و النصر و هليوليدو و وادى دجلة والمقاولون العرب وطلائع الجيش و الزهور و مصر للبترول و الداخلية و الشرقية للدخان و الزمالك و6 أكتوبر و الترسانة و حدائق الأهرام و الصيد و الإتحاد السكندرى و سبورتنج و أصحاب الجياد و سموحة و إسكندرية للبترول و دلفى .

كما تضم أيضا كلا من، طنطا و بلدية المحلة و المؤسسة العسكرية و ألعاب دمنهور و القناطر و غزل المحلة و بنها و القناة و شباب طوخ و كفر الشيخ و ميت علوان و جزيرة الورد و الحوار و شباب مصر و بتروجت و محافظة الفيوم و ناصر لأبناء الشعب والمنيا وقارون وأبو تشت وبزيد قتل و كيما أسوان و فزارة و أبو سمبل و جيل المستقبل و بلانة .