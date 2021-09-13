شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة كارتيرون ولاعبى الزمالك قبل بداية المران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران مساء اليوم الإثنين بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وتحدث كارتيرون مع لاعبي الفريق عن أهمية الفترة المقبلة، في مشوار الزمالك خاصة في بطولة كأس مصر، وطالب المدير الفني للزمالك، الجميع بالتركيز الشديد ومواصلة العمل بقوة خلال التدريبات.. كما شرح بعض الأمور الفنية التى سيتم تنفيذها في التدريبات اليوم.

كما خاض لاعبو الزمالك فقرة بدنية خاصة داخل الصالة الدولية بمقر القلعة البيضاء ، وذلك وفقا لبرنامج موضوع من قبل الجهاز الفني للفريق، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون للوصول باللاعبين لأفضل فورمة بدنية استعدادا للفترة المقبلة.

وحرص كارتيرون المدير الفني وأسامة نبيه المدرب العام للفريق، على الإشراف على هذه الفقرة التى جاءت تحت قيادة فيرناندو مخطط الأحمال بالجهاز الفني.

ويستعد الفريق للقاء أسوان المقرر له يوم 2 أكتوبر المقبل باستاد السويس الجديد في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من يوم 20 سبتمبر الحالي استعدادا للقاء أسوان.

من ناحية اخري، استعاد محمد عبد الشافى الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رقمه الأساسى "13" والذى كان يرتديه الدولى التونسى فرجانى ساسى فى الموسم المنقضى، حيث تم قيد "شيفو" فى القائمة الأفريقية للموسم المقبل برقم القميص الذى كان يرتديه ساسى.

فى الوقت ذاته حصل أحمد أبو الفتوح على قميص محمد عبد الشافى رقم "19" وتم قيد اللاعب فى القائمة الأفريقية بهذا الرقم، فيما تم ترك رقم 29 الذى كان يرتديه أبو الفتوح ليصبح متاحًا لأى لاعب يرغب فى الحصول عليه.