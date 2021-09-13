شكرا لقرائتكم خبر عن شابات مصر بالمركز الرابع بمنافسات السباحة تحت 17 عام ببطولة العالم للخماسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتل منتخب بولندا صدارة منافسات السباحة للبنات في تصفيات قبل نهائي المجموعة الأولى في بطولة العالم للشباب للخماسي الحديث تحت 17 عامًا، والتي تقام بالإسكندرية في الفترة من 13 حتى 20 سبتمبر الجاري.

وَحصدت مالجوروزيتا كاربونيك لاعبة منتخب بولندا المركز الأول بعد انتهاء منافسات السباحة برصيد 293‪ نقطة بعد تحقيقها زمن قدره 02:08.87 دقيقة.

واحتلت المركز الثاني ليزافيتا لارونوفيتش لاعبة منتخب بيلا روسيا برصيد 281‪ نقطة بزمن قدره 02:14.99 بفارق نقطة وحيدة عن لاعبة منتخب بلغاريا لاريستا ميتيفا التي حققت 280‪ نقطة بزمن قدره 02:15.05 بفارق ثواني معدودة عن ملك إسماعيل لاعبة منتخب مصر التي احتلت المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط بزمن قدره 02:15.17.

بينما احتلت حبيبة رمضان لاعبة المنتخب الوطني المركز الثالث عشر برصيد 266‪ نقطة بعد تحقيقها زمن قدره 02:22.30.

وتضم قائمة المنتخب الوطني تحت 19 عاما كلاً من: معتز وائل عزت - مازن طارق - سيف البنداري - عمر سامح - محمد وليد -أميرة قنديل - ملك خالد - زينة عامر - زينة راشد - نجوي خالد - هانيا أبو بكر.

فيما يضم المنتخب الوطني تحت 17 عاما كلاً من: محمد شريف - ياسين الهادي - أسامة مدحت - مروان علام - أمر على - ياسين أحمد - ملك خالد - حبيبة هيثم - جانا أحمد - جنة وليد - جنا محمد الدروي - سارة عمر - ريتاج علاء الدين - هبة الله عمرو يسري.

كما يضم الجهاز الفني للمنتخب كلاً من: عمرو سيد مديراً فني للشباب - هشام سليمان مدرب جري - إبراهيم سكر رماية - محمد علاء رماية - محمد صباحي للسلاح - عبد الرحمن عادل سلاح - خالد عصفور سباحة - خالد صلاح سباحة - طارق نويهي سباحة - دكتور يوسف حسن مدلك - باسل جميل طبيب المنتخب.

يشارك في البطولة 271 لاعبا ولاعبة، بواقع 146 لاعبا و125 لاعبة من 27 دولة وهي: أستراليا – بيلاروسيا – البرازيل – بلغاريا – فرنسا – جورجيا – ألمانيا – جواتيمالا- إيطاليا- كازاخستان- ليتوانيا - بولندا- البرتغال –جنوب أفريقيا – إسبانيا – السويد – سويسرا – تايلند – تركيا – أوكرانيا – أوزبكستان – الصين – التشيك – المجر – روسيا – المكسيك - بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.