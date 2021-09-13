شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يدعو رؤساء النادي السابقين لحضور احتفالية "النجمة العاشرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النادي الأهلي كافة الأمور الخاصة بالاحتفالية المقرر إقامتها في الثامنة مساء غدٍ بملعب التتش، بمناسبة تدشين النجمة العاشرة على تي شيرت النادي.

يأتي هذا في إطار تطوير شعار النادي الأهلي الخاص بفريق كرة القدم، الذي اتخذت الشئون القانونية الإجراءات الخاصة بتسجيله في شكله الجديد.

ووجه النادي الأهلي الدعوة إلى كافة رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة السابقين، وكل نجوم الأهلي القدامى، ولفيف من القيادات الرياضية والإعلامية والشخصيات العامة للمشاركة في هذه المناسبة.

على صعيد أخر، حرص الجهاز الفنى المعاون للبرتغالي كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب الوطني على حضور مباراة الأهلي وبتروجت الودية المقامة حاليًا على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.