شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: عبد الله السعيد طلب من مسئولى بيراميدز الانتقال للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي خالد الغندور، عن أخر تفاصيل صفقة انتقال عبد الله السعيد لاعب بيراميدز إلى الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك عبر بث مباشر على صفحته الرسمية علي موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وأكد الغندور، أن آخر تواصل بين إدارة الزمالك وإدارة نادي بيراميدز كانت منذ شهر تقريبا، وتم إجراء اتصال هاتفي بين حسين لبيب وممدوح عيد رئيس بيراميدز ورفض الأخير انتقال عبد الله السعيد للزمالك.

وأضاف الغندور، أن عبد الله السعيد يرغب في الانتقال للزمالك، وعقد جلسة عقب عودته من الإمارات الأيام الماضية، مع عمرو بسيوني مدير التعاقدات في النادي وأكد السعيد لمسئولي بيراميدز أنه لن يلعب في بيراميدز الموسم المقبل وأنه يرغب في الانتقال للزمالك، وأضاف الغندور أن عبد الله السعيد يقوم بمحاولات مكثفة مع إدارة بيراميدز للسماح له بالانتقال للزمالك لرغبته في ختام مشواره في نادي جماهيري كبير مثل الزمالك.

من ناحية آخرى، استعاد محمد عبد الشافى الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رقمه الأساسى "13" والذى كان يرتديه الدولى التونسى فرجانى ساسى فى الموسم المنقضى، حيث تم قيد "شيفو" فى القائمة الأفريقية للموسم المقبل برقم القميص الذى كان يرتديه ساسى.

فى الوقت ذاته حصل أحمد أبو الفتوح على قميص محمد عبد الشافى رقم "19" وتم قيد اللاعب فى القائمة الأفريقية بهذا الرقم، فيما تم ترك رقم 29 الذى كان يرتديه أبو الفتوح ليصبح متاحًا لأى لاعب يرغب فى الحصول عليه.

فى سياق أخر، تنتظر اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، عودة المغربى أشرف بن شرقى جناح الفريق الكروى الأول، من أجازته التى يقضيها حاليًا فى دبى، من أجل حسم ملف تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء، والذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، حيث ترغب إدارة الزمالك فى حسم ملف تجديد تعاقد اللاعب المغربى فى الوقت الحالى من أجل تجنب ما حدث مع الدولى التونسى فرجانى ساسى والذى رحل عن النادى مجانًا وقبل انتهاء موسم الدورى المنقضى.

ومن المنتظر أن يعود بن شرقى إلى القاهرة غدًا الثلاثاء عقب انتهاء مدة الإجازة التى حصل عليها من الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، وبعدها ستستغل لجنة إدارة نادى الزمالك تلك الفترة وقبل انطلاق الموسم الجديد من أجل حسم ملف تجديد تعاقد اللاعب والوصول لحل وسط حول الخلاف الدائر بينهم، والخاص بالشرط الجزائى الذى يرغب بن شرقى فى تحديده بالعقد الجديد ومن بداية التعاقد، فى الوقت الذى ترغب إدارة نادى الزمالك فى زيادة قيمة الشرط الجزائى وتحديده من الموسم الثانى فى العقد أو إلغاءه بشكل نهائى.