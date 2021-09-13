شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يشارك ببطولة البحر المتوسط بتركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى على مشاركة منتخبي الناشئين والشباب فى منافسات بطولة البحر المتوسط والتى تقام الشهر المقبل بتركيا.

وتقام بطولة البحر المتوسط خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر المقبل، بقبرص ومن المقرر أن يتم اختيار قائمة المنتخب المشارك فى البطولة وفقا لما تسفر عنه نتائج التصفيات التى يقيمها الاتحاد بصالات ستاد القاهرة.

كما يشارك منتخب الكاراتيه فى منافسات الدورى العالمى للكبار والمقرر إقامته فى روسيا نهاية الشهر الجاري.

وحقق لاعبو منتخب مصر للكاراتيه 5 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية و6 ميداليات برونزيه فى ختام منافسات الكاتا والكوميتيه ببطولة البريميرليج الدولية التي أقيمت فى الصالة المغطاة لاستاد القاهرة الدولي.