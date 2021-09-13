شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة الزمالك.. اتحاد السلة يطلب استضافة كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة من نظيره الدولى استضافة منافسات بطولة كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها خلال شهر فبراير من عام 2022.

وأكد مجدى أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، أنه تم مخاطبة الاتحاد الدولي "فيبا" لاستضافة البطولة، فى ظل قدرة مصر على استضافة أى بطولة سواء إفريقية أو عالمية، كما سبق وتم إستضافة بطولة كأس العالم لناشئين السلة 2017.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، أنه من المنتظر وصول رد من الاتحاد الدولي، ليتم بعدها إعلان تفاصيل واستعدادات استضافة البطولة.

ويشارك في بطولة كأس العالم للأندية من مصر فريق الزمالك بعد تتويجه بلقب البطولة الأفريقية لافروليج التى أقيمت برواندا.

تلقى الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، خطابًا من الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" يفيد باختيار نادي الزمالك للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة 2022.

وأوضح الاتحاد الدولي أنه تقرر مشاركة نادي الزمالك بطل أفريقيا والمتوج باللقب الإفريقي BAL ممثلًا عن قارة إفريقيا في بطولة يشارك فيها 4 أندية في النسخة الأولى من المسابقة.

وأشار الاتحاد الدولي إلى أن البطولة ستقام في شهر فبراير من عام 2022 وتحديدًا من 11 لـ 13 في الشهر نفسه على أن يتم تحديد مكان المسابقة في وقت لاحق.