شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يستقبل وفدا من الـ NBA والـ BAL والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك اليوم بمكتبه بالنادي وفدا من الـ NBA والـ BAL المنظمين للبطولة الأفريقية للأندية والمتأهل لها فريق السلة بدون تصفيات بصفته بطل الدوري لموسم 2021.

وشهد اللقاء التشاور بين الطرفين حول إمكانية التعاون خلال الفترة المقبلة من خلال تنظيم الزمالك للتصفيات المؤهلة للبطولة المقبلة في شهر مارس المقبل بصالة حسن مصطفى حيث يشارك الزمالك فيها من دور الثمانية.



حسين لبيب مع وفد اتحاد الدولي لكرة السلة

وأشاد الوفد بالمستوى المتطور لفريق كرة السلة بالزمالك، والذي فاز مؤخرا بالبطولة الإفريقية، كما حضر اللقاء الكابتن طارق السعيد المشرف العام على كرة السلة بالنادي.

من ناحية اخري بدأ مسئولى فريق سلة الزمالك فى إنهاء إجراءات قيد وتسجيل المحترف الجديد إدجار سوسا، فى قائمة الفريق بسجلات اتحاد كرة السلة حتى يتمكن من المشاركة فى البطولات المقبلة.

وخضع اللاعب إلى الكشف الطبى لاستلام نتيجته وتقديمها ضمن الأوراق التى يتم تسليمها للاتحاد مع قيمة قيد اللاعب فى صفوف الفريق الأبيض.

وتلقى الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، خطابًا من الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" يفيد باختيار نادي الزمالك للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة 2022.

وأوضح الاتحاد الدولي أنه تقرر مشاركة نادي الزمالك بطل أفريقيا والمتوج باللقب الإفريقي BAL ممثلًا عن قارة إفريقيا في بطولة يشارك فيها 4 أندية في النسخة الأولى من المسابقة.

وأشار الاتحاد الدولي إلى أن البطولة ستقام في شهر فبراير من عام 2022 وتحديدًا من 11 لـ 13 في الشهر نفسه على أن يتم تحديد مكان المسابقة في وقت لاحق.