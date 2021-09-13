شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. سر الحواف المستديرة لمجداف الكانوى بولو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجمع لعبة الكانوى بولو بين مهارات ركوب القوارب والكرة مع لعبة فريق الاتصال، وتتطلب اللعبة عملاً جماعيًا وتعزز مهارات التجديف العامة.

تم تصميم زوارق الكانوى والكاياك خصيصًا لممارسة لعبة البولو وهى أسرع وأخف من زوارق الكاياك النموذجية التى تمنحهم قدرة فائقة على المناورة، وأهم ما يميز شفرات مضرب الكانوى البولو أن لها حواف مستديرة سميكة لمنع إصابة اللاعبين.

المجاذيف خفيفة الوزن ومصممة مع وضع كل من قوة السحب والتحكم فى الكرة فى الاعتبار.

الكانوى بولو رياضة تجمع بين الكرة والتجديف، يتكون كل فريق فيها من 5 لاعبين و3 بدلاء، ويكون الهدف فيها هو تسجيل هدف فى الخصم على ارتفاع مترين فوق الماء.

يقوم اللاعب برمى الكرة باليد أو تحريكها بالمجداف لتمريرها بين اللاعبين، ويمكن إقامة الملاعب فى حمامات السباحة أو أى امتداد من المياه المسطحة.