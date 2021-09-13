شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز منتخب مصر يتابع ودية الأهلى وبتروجت فى التتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفنى المعاون للبرتغالي كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب الوطني على حضور مباراة الأهلي وبتروجت الودية المقامة حاليًا على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وتواجد ضياء السيد المدرب العام للمنتخب بجهاز البرتغالي كارلوس كيروش بالملعب لمتابعة المباراة الودية الأولى للأهلي استعدادا للموسم الجديد.

وبدأ بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي مباراة اليوم بتشكيل يضم: علي لطفي؛ محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمود وحيد؛ محمود متولي، عمار حمدي؛ طاهر، وليد سليمان، كهربا؛ حسام حسن.

ومن المقرر أن يصل البرتغالي كيروش إلى القاهرة فجر الثلاثاء لبداية مشواره مع الفراعنة حيث يستعد الفراعنة لمواجهتي ليبيا في تصفيات كأس العالم نهاية سبتمبر الجاري.