ما هو موعد مباراة تشيلسي وزينيت في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة؟

محمد الفلاح - الإثنين 13 سبتمبر 2021

يستهل تشيلسي الإنجليزي حامل اللقب مشواره في دوري أبطال أوروبا 2021-2022 عندما يستضيف زينيت سان بطرسبورج الروسي.



وكان تشيلسي توج بلقب النسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه في النهائي على مواطنه مانشستر سيتي بهدف دون رد.

ويتطلع البلوز لتدشين انطلاقة قوية في النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا، من أجل بدء حملة الدفاع عن اللقب بشكل مثالي، في ظل الشراسة المتوقع أن تنافس بها عدة فرق كبرى على لقب تلك النسخة من البطولة.

تقام مباراة تشيلسي أمام زينيت سان بطرسبورج الروسي على ملعب ستامفورد بريدج معقل الأول، مساء الثلاثاء 14 سبتمبر/ أيلول الحالي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت أبوظبي.

تعد شبكة قنوات بي إن سبورتس هي الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا بداية من دور المجموعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستقوم الشبكة بنقل مباراة تشيلسي حامل اللقب أمام زينيت على الهواء مباشرة على قناة beIN Sports 2 HD Premium، بصوت المعلق الشهير سوار الذهب.