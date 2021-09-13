أرتيتا: كنت في أسوأ حال بعد الهزيمة أمام سيتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 سبتمبر 2021

قال مدرب آرسنال الإنجليزي، ميكيل أرتيتا، إنه كان في أسوأ حال بعد الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها فريقه في الشهر الماضي أمام مانشستر سيتي حامل اللقب والتي تراجع على أثرها إلى ذيل الترتيب. وخسر آرسنال اللندني أول ثلاث مباريات في الموسم الجديد للدوري الممتاز بما في ذلك الهزيمة المهينة 0-5 في ملعب سيتي قبل أن يفوز السبت الماضي في ملعبه 1-0 عل نوريتش سيتي، ليتقدم للمركز 16 بين فرق البطولة العشرين بعد أول أربع جولات من الموسم. وقال أرتيتا الذي تعرض لضغوط كبيرة بعد البداية السيئة إنه تمكن من تجاوز هذه المرحلة الصعبة وخيبة الأمل بفضل دعم أسرته والنادي. وقال المدرب الإسباني: "وقتها كنت أشعر بالغضب الشديد وكنت أشعر بالتعب، كنت أريد معاقبة نفسي لأنني لا أفعل الأشياء بالطريقة الصحيحة، ولا أحصل على النتائج التي أعتقد أنني أستحقها.. ربما كنت في أسوأ حال بعد الهزيمة في ملعب سيتي". وأضاف أرتيتا: "بدأت بعد ذلك في تحليل الأمور والاستماع إلى أراء مختلفة وبعد ذلك جاء دور الأسرة والأهل والأصدقاء الذين يقفون إلى جانبك خلال الأوقات الصعبة، وبعد ذلك جاء تأثير جميع من في النادي.. الذين سعوا بكل قوة لتغيير الوضع". وفي الجولة المقبلة من الدوري سيحل آرسنال ضيفاً على بيرنلي السبت القادم.

