مدرب الترجي يسعى لتعزيز خط الهجوم قريباً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 سبتمبر 2021

أكد مدرب الترجي التونسي راضي الجعايدي، اليوم الإثنين، أنه يأمل في تعزيز خط الهجوم قبل خوض الفريق مبارياته الرسمية. وقال الجعايدي في صفحته على فيس بوك: "لدينا نقائص في بعض المراكز وخاصة في الهجوم ونحن نعمل مع كافة المسؤولين على تلافيها في أقرب الآجال". وكان الترجي استغنى عن المهاجمين الغاني خالد عبد الباسط ولاعب كوت ديفوار وليام توغي بعد فشلهما في تقديم الأداء المتوقع مع النادي في الموسم الماضي. وأضاف المدرب الذي يستعد لخوض أول مباراة رسمية مع الفريق: "يفصلنا أسبوع قبل العودة للمباريات الرسمية لهذا الموسم، لدينا كامل الثقة في اللاعبين". ويخوض الترجي أولى مبارياته الرسمية عندما يواجه الاتحاد المنستيري في مباراة كأس السوبر التونسية السبت المقبل، على إستاد رادس. وتابع المدرب: "نحن بصدد إعداد فريق متكامل يجمع بين طموح اللاعبين الشبان من أبناء النادي والتعاقد مع لاعبين قادرين على تقديم الإضافة للمجموعة وذلك وفق برنامج عمل متطور ودقيق لتحديد حاجيات الفريق". وذكرت تقارير صحافية أن الترجي قريب من التعاقد مع المهاجم تيلور دياويسي (21 عاماً) لاعب كاريلا يونايتد الغاني.

