مدرب بايرن يتوقع مواجهة صعبة أمام برشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 سبتمبر 2021

قال المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم جوليان ناغلسمان، إنه يتوقع مواجهة صعبة أمام برشلونة الإسباني في المباراة المقررة بين الفريقين على ملعب كامب نو غداً الثلاثاء، في الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وذلك رغم رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن برشلونة وانضمامه إلى باريس سان جيرمان الفرنسي. وقال ناغلسمان في تصريحاته للصحافيين اليوم الإثنين: "لم يعد لديهم عنصراً هائلاً مثل ميسي، لكن لديهم لاعبين آخرين قادرين على إحداث الفارق". وأضاف: "نحن مستعدون لكل شيء، لا أؤيد الرأي الذي يقول إنهم في حال أسوأ بكثير الآن، على أي حال، نحن بالتأكيد نرغب في حصد ثلاث نقاط". وكان بايرن ميونخ قد حقق انتصاراً ساحقاً على برشلونة 8-2 في دور الثمانية بالبطولة الأوروبية في 2020 وواصل مشواره حتى توج باللقب للمرة السادسة في تاريخه. ورغم الموارد الهائلة التي تتمتع بها أندية أخرى نظراً للحصول على عائدات أكبر من البث التليفزيوني أو الحصول على دعم مستثمرين، يرى ناغلسمان أن بايرن يجب أن يحافظ على مكانته كقوة لا يمكن الاستهانة بها. وقال ناغلسمان: "التوقعات في بايرن هي أن يكون ضمن الثلاثة الأوائل في أوروبا، بالطبع هذا اللقب هو الأبرز في كرة القدم الأوروبية". وأضاف: "أعتقد أن اللاعبين يرغبون حقاً في التتويج باللقب لهذا النادي مجدداً، ونفس الشيء بالنسبة لي بالطبع". وقال ناغلسمان إن نجم الهجوم روبرت ليفاندوفسكي سيكون متاحاً للمشاركة في مباراة الغد، علماً بأن ليفاندوفسكي كان ضمن الاحتياطيين في المباراة أمام لايبزغ أمس الأول السبت، كإجراء وقائي بسبب معاناته من مشكلة عضلية. وتعرض سيرج غنابري لإصابة في الظهر خلال المباراة التي انتهت بالفوز على لايبزغ 4-1، لكنه سيسافر رفقة الفريق إلى إسبانيا رغم عدم مشاركته في كامل التدريبات اليوم. وعاد كينغسلي كومان اليوم الإثنين، إلى تدريبات بايرن بعد التعافي من مشكلة في ربلة الساق (عضلة السمانة)، لكن ناغلسمان قال إنه لن يكون ضمن خياراته للتشكيل الأساسي، وهو ما يرجح مشاركة جمال موسيالا أساسياً.

