الاتحاد الدولي للسيارات يحقق في حادث هاميلتون وفرستابن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 سبتمبر 2021

قال مدير سباق جائزة إيطاليا الكبرى للسيارات مايكل ماسي، الذي أقيم أمس الأحد، في حلبة مونزا، إن الاتحاد الدولي للسيارات سيحقق في حادث الاصطدام "غير العادي" الذي وقع خلال السباق بين سيارتي البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس والهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول. وأشار ماسي إلى أن الخبراء سيحققون في الحادث رغم أن سرعة السيارتين كانت منخفضة نسبياً عند الاصطدام. وقع الحادث بعد توقف هاميلتون بطل العالم سبع مرات في حارة الصيانة وخرج بجوار سيارة فرستابن متصدر بطولة العالم واصطدما في المنعطف الأول وقفزت سيارة فرستابن فوق سيارة سائق مرسيدس. ولم يصب السائقان في الحادث بينما نزلت سيارة الأمان إلى الحلبة. وقال ماسي وهو أسترالي: "قسم السلامة التابع للاتحاد الدولي للسيارات يحقق فعلياً في هذه الحوادث بكل دقة ويجمع المعلومات بهدف استخلاص العبر وتحقيق التقدم في المستقبل". وبعد الحادث حمل مشرفو السباق فرستابن (23 عاماً) مسؤولية الاصطدام وعاقبوه بالتأخير ثلاثة مراكز عند انطلاق السباق المقبل في روسيا.

