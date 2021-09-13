كلوزه جاهز للتدريب بعد تعافيه من الجلطة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 سبتمبر 2021

أكد النجم السابق للمنتخب الألماني، ميروسلاف كلوزه، تعافيه من الجلطة التي كان يعاني منها في الساق، واستعداده لبدء مسيرته كمدرب. قال كلوزه (43 عاماً) في تصريحات لمجلة كيكر، نشرتها اليوم الإثنين: "كل شيء على ما يرام مجدداً، لم أعد أشعر بأي مشكلة". وأضاف: "يمكنني القيام بكل شيء من جديد، منذ شهر ونصف الشهر، حيث ألعب كرة القدم والتنس وأمارس الركض، الأطباء منحوني الضوء الأخضر". ورحل كلوزه مؤخراً عن دوره التدريبي مع ناديه السابق بايرن ميونخ، وارتبط اسمه بتولي تدريب فريق الدرجة الثانية فورتونا دوسلدورف، وكذلك بالعمل كمدرب مساعد للمنتخب الألماني، تحت قيادة المدير الفني هانيز فليك. والآن، يأمل كلوزه، الذي شارك في 137 مباراة دولية، في بدء مسيرته كمدير فني. وألمح كلوزه إلى رغبته في تولي منصب المدير الفني، بدلاً من العمل كمدرب مساعد، وصرح قائلاً: "أرغب في الوقوف على قدمي، يجب علي أولاً البدء وإثبات نفسي كمدير فني محترف، لدي الشغف والقدرة على ذلك".

