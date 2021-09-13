سولشار لا يستبعد غياب رونالدو عن مباراة يانغ بويز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 سبتمبر 2021

أكد مدرب مانشستر يونايتد، أولي جونار سولشار، أنه سينظم وبكل دقة مشاركة النجم المخضرم كريستيانو رونالدو (36 عاماً) مع الفريق، مع الحرص على تحقيق اندماجه مع التشكيلة. سيلتقي مانشستر يونايتد مع يانغ بويز السويسري، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وقال سولشار إنه لا يستبعد إمكانية عدم إشراك رونالدو في هذه المواجهة. وقال المدرب النرويجي: "ليس من المستحيل استبعاده من التشكيلة، عمره 36 عاماً، وغرينوود عمره (19 عاماً)، ولابد لي من تنظيم مشاركة هذين اللاعبين على حد سواء". وأضاف: "بالنسبة لكريستيانو فهو يهتم كثيراً بنفسه، ولذا فأنا أعرف أنه سيتعافى سريعاً، كما أنه تدرب استعداداً للموسم". وتابع: "بالطبع نحن نهتم بتجهيز الجميع للمشاركة واللعب، وبتجهيزه شخصياً للمشاركة واللعب طوال 90 دقيقة". ويتقاسم يونايتد صدارة الدوري الإنجليزي مع تشيلسي وليفربول برصيد (10 نقاط) لكل فريق، بعد أول (4 جولات) من الموسم، وسيحل ضيفاً في الجولة المقبلة على وست هام يونايتد، الأحد المقبل.

