هذا ما قاله بنزيما بعد انتصار "الملكي" على سيلتا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 سبتمبر 2021

وقع مهاجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما، على "هاتريك" في انتصار فريقه (5-2) على سيلتا فيغو، في لقاء الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإسباني، الذي احتضنه ملعب سانتياغو برنابيو، بعد 560 يوماً من الإغلاق. وصف كريم بنزيما المباراة بأنها "مميزة"، وقال في تصريحات تليفزيونية بعد المباراة: "كانت أمسية مميزة بالنسبة لنا بسبب الأجواء مع الجماهير، كانت بداية المباراة غريبة لأنه كان علينا التأقلم مع وجود الجمهور مرة أخرى، وفي الشوط الثاني فعلنا ما كنا نريده للفوز بالمباراة". وأضاف: "نحتاج إلى دعم الجماهير، واليوم قدموا لنا كل شيء، ورأينا هذا في الشوط الثاني". وسجل بنزيما (5 أهداف) من الـ13 هدفاً الذي أحرزهم الفريق في أول 4 مباريات في الموسم، إلى جانب 4 تمريرات حاسمة. وتناول بنزيما الحديث عن هذه الأرقام: "أشعر أنني على ما يُرام، وأحظى بدعم مدربي والرئيس واللاعبين والجمهور، سأكون سعيداً للغاية إذا استطعت المساعدة بالأهداف، والتمريرات الحاسمة". وبسؤاله عن الهشاشة الدفاعية التي عانى منها الفريق في لقاء سيلتا فيغو، أجاب بنزيما: "ليس خط الدفاع وحده المسؤول، جميعنا نتحمل المسؤولية، علينا مواصلة العمل، وبذل المزيد لتجنب استقبال الأهداف، وبعدها سننتصر بأهداف كثيرة، لازلنا نحتاج إلى العمل كل يوم في الحصص التدريبية، ولكن الشيء الأهم هو الثلاث نقاط". وأثنى بنزيما على فينيسيوس جونيور، الذي كان أحد أفضل اللاعبين في المباراة، فأردف: "ظاهرة، لا يزال شاباً يافعاً، وأحب كثيراً اللعب معه، أتحدث معه، وأثبت دوماً أنه قادر على اللعب في هذا الفريق". كما أشاد بالظهور الأول لمواطنه إدواردو كامافينغا: "أمر جيد بالنسبة له، لاعب كبير وشاب، وسيضيف لنا الكثير".

