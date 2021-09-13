مورينيو يحتفل بطريقة هستيرية بعد فوزه في مباراته رقم 1000

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 سبتمبر 2021

كان مدرب فريق روما، البرتغالي جوزيه مورينيو، بطل صورة المباراة التي جمعت فريقه بساسولو، ضمن منافسات الأسبوع الثالث من الدوري الإيطالي لكرة القدم "السيري آ"، حيث ركض مورينيو 60 متراً احتفالاً بثاني أهداف فريقه، الذي جاء بأقدام ستيفان الشعراوي في (ق92). كانت المباراة في طريقها نحو التعادل، ولكن الشعراوي أحرز هدف فريقه الثاني في انتصاره على ساسولو بنتيجة 2-1، ما منح مورينيو الانتصار في مباراته رقم 1000 خلال مسيرته التدريبية. واحتفل مورينيو بانتصار فريقه الذي ضمن له المحافظة على صدارة ترتيب الدوي الإيطالي بالعلامة الكاملة من 3 مباريات، متفوقاً بفارق الأهداف فقط على ميلان ونابولي. وبمجرد أن أحرز الشعراوي هدف الانتصار، ركض مورينيو نحو المدرجات الجنوبية من ملعب "الأولمبيكو"، للاحتفال ومعانقة لاعبيه. وأدار مورينيو، الذي تولى تدريب عدة فرق، ريال مدريد وإنتر ميلان ويونايتد وتشيلسي وتوتنهام وبورتو، إلى جانب روما، 1000 مباراة، انتصر في (638) وتعادل في (205) وخسر (157). وتضم خزينة ألقاب مورينيو 2 دوري أبطال أوروبا، مع بورتو في 2004 وإنتر ميلان في 2010، إلى جانب تحقيق ألقاب محلية أخرى في البرتغال وإيطاليا وإنجلترا وإسبانيا، كالدوري البرتغالي مرتين والدوري الإسباني مرة والدوري الإنجليزي الممتاز 3 مرات والدوري الإيطالي مرتين، إلى جانب الدوري الأوروبي.

