جودو الإمارات يحصد 3 ميداليات في البطولة العربية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 سبتمبر 2021

توج جودو الإمارات في اليوم الثاني، لانطلاقة البطولة العربية المفتوحة، للفرق والأندية للشباب والناشئين، بـ3ميداليات ملونة، ذهبية، وفضية، وبرونزية. تألق لاعب نادي الفجيرة للفنون القتالية، الصاعد أحمد الجاك، الذي أحرز الميدالية الذهبية، بعد فوزه في المباراة النهائية على لاعب نادي العبور المصري أحمد ذكي، في وزن تحت (73 كيلو غراماً)، فيما نال زميله الصاعد يزن مرشد الميدالية الفضية في وزن تحت (50 كيلوغراماً)، وحصل لاعب نادي الشارقة، جمعة عبدالرحمن، على الميدالية البرونزية في وزن تحت 90 كيلو غراماً. وكانت فعاليات البطولة العربية للجودو التي تقام بالصالة المغطاة في إستاد القاهرة الدولي، وينظمها الاتحاد المصري بإشراف الاتحاد العربي للجودو، انطلقت برعاية وحضور وزير الشباب والرياضة المصري رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، الدكتور أشرف صبحي، وبحضور رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، المهندس هشام حطب، ورئيس الاتحاد العربي، المهندس نعمان شاهر، ورئيس الاتحاد المصري، المهندس مطيع فخر الدين، وبمشاركة 600 لاعب ولاعبة من 10 دول عربية في مقدمتها مصر، والدولة المنظمة للبطولة، والإمارات، والسعودية، وقطر، والكويت، والمغرب، وتونس، والعراق، والأردن، واليمن. وثمن رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو، محمد بن ثعلوب الدرعي، إنجاز الوفد الإماراتي، مشيراً إلى الدور الكبير الذي تقوم به الأندية في دعم المنتخبات الوطنية، وتبني المواهب والمساهمة في تطبيق استراتيجية الاتحاد في نشر وتطوير اللعبة بالدولة، والكشف عن المواهب وصقل مهارتها، بما كان له الأثر الكبير على تحقيق تلك النتائج التي حظيت بالإشادة من خبراء اللعبة الموجودين في البطولة. وأثنى الدرعي على دور الأجهزة الفنية في الأندية والمنتخب الوطني، مؤكداً أن البطولة أفرزت عدداً كبيراً من المواهب الواعدة على المستوى العربي، بما يعكس الجهود الكبيرة المبذولة من الاتحادات الوطنية، لتطوير اللعبة وتوفير أفضل بيئة تنافسية للاعبين، موجهاً الشكر للاتحادين العربي والمصري على تنظيم تلك البطولة في هذه الظروف الاستثنائية.

