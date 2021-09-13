أبطال أوروبا: أرقام قياسية قبل انطلاق الموسم الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 سبتمبر 2021

تنطلق منافسات مرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا، 2021-2022، غداً الثلاثاء، بمواجهات نارية بين عمالقة "القارة العجوز،" أبرزها قمة برشلونة، وبايرن ميونخ. سجل نجوم كرة القدم، والأندية الكبرى فى أوروبا، العديد من الأرقام القياسية المحفورة في سجلات دوري الأبطال بمرحلة المجموعات خلال النسخة الماضية من البطولة. وفي هذا السياق نشر الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، تقريراً عن أبرز الأرقام القياسية في مجموعات "تشامبيونزليغ"، وجاء أبرزها كالتالي: يتصدر الحارس الإسبانى إيكر كاسياس، قائمة أكثر اللاعبين مشاركة فى دور المجموعات برصيد 95 مباراة مع فريقي ريال مدريد، وبورتو البرتغالي، بفارق مباراتين عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، صاحب الـ93 مباراة في دور المجموعات. ويعتبر البرازيلى لويز أدريانو، أكثر لاعب تسجيلاً في مباراة واحدة من دور المجموعات، بعدما سجل 5 أهداف في شباك باتي بوريسوف في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2014. ويعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، اللاعب الأكثر تسجيلاً للأهداف في موسم واحد بدور المجموعات، برصيد 11 هدفاً موسم (2015-2016). ويعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أفضل هدافي مرحلة المجموعات بدوري الأبطال برصيد 71 هدفاً، يليه كريستيانو رونالدو برصيد 67 هدفاً. وسجل جوناس أسرع هدف في مجموعات دوري الأبطال، بعد مرور 11 ثانية من مواجهة فالنسيا، وباير ليفركوزن، في نوفمبر عام 2011. ويتصدر ريال مدريد قائمة الأندية الأكثر تسجيلاً للأهداف في دور المجموعات برصيد 358 هدفاً، يليه غريمه التقليدي برشلونة الذي أحرز 332 هدفاً. ويملك فريقي ليفربول الإنجليزي، وريال مدريد الإسباني، أكبر فوز في تاريخ المجموعات، بنفس النتيجة (8-0) على بشكتاش التركي "2007"، ومالمو السويدي "2015" على الترتيب. وشهدت مواجهة بروسيا دورتموند، وليغيا وارسو البولندي، أكبر عدد من الأهداف في مباراة واحدة بتاريخ مجموعات دوري الأبطال برصيد 12 هدفاً في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، حيث حسم الأول اللقاء لصالحه بنتيجة (8-4). ويتصدر فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، قائمة الأندية الأكثر تسجيلاً للأهداف في موسم واحد للمجموعات، برصيد (25 هدفاً)، موسم (2017-2018).

