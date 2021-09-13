سلطان بن خليفة: شمس البطولات البحرية لن تغيب عن الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 سبتمبر 2021

وجه مستشار رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، التهنئة إلى فريق أبوظبي للزوارق السريعة، وإلى البطل الإماراتي ثاني القمزي، بعد تتويجه بلقب الجولة الأولى من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، التي أقيمت في مدينة سان نازارو الإيطالية، في ظل مشاركة وحضور 18 زورقاً. تحدث الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، عن قيمة الإنجاز الذي واكب احتفالات الدولة بعام الخمسين قائلاً: "سعداء بأن يتزامن الفوز والإنجاز مع الاحتفالات بعام الخمسين، وأن نكون جزءاً من العطاء الإماراتي في هذه الأيام". وأكد رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، أن الإنجاز الذي حققه ابن الإمارات هو تأكيد للمكانة الرياضية البحرية التي يحتلها فريق أبوظبي على المستوى العالمي عبر البطولات الدولية المختلفة التي يشارك فيها، وقال: "تفوق ثاني القمزي يثبت الجدارة والمكانة للفريق الإماراتي، ويكمل سلسلة الألقاب والانجازات التي عهدناها دوماً من فريق أبوظبي، وبحضور الفريق الدائم في المحافل الدولية وصعوده إلى منصات التتويج، فإن شمس البطولات لن تغيب عن الرياضة البحرية الإماراتية". وتابع: "ما يزيد من قيمة الإنجاز وتميز الفوز هو سماع السلام الوطني الإماراتي على منصة التتويج في ختام أي منافسة رياضية دولية يشارك فيها فريقنا، وهو ما يرتقي بمستوى ما نقدمه للرياضة البحرية الإماراتية للأفضل، ففريق أبوظبي صاحب بطولات وليس بالغريب عليه أن نراه في المراكز الأولى، وعلى منصات التتويج، ونحن فخورون بما يقدمه دوما في كافة مشاركاته". وعن المنافسة التي يقدمها الفريق في الوقت الحالي في أكثر من بطولة اختتم: "وضعنا وبالتعاون مع إدارة الفريق استراتيجية واضحة للمشاركة هذا الموسم، وخطة الظفر بأربع بطولات بحرية على الأقل، وبدأنا الموسم بالفوز بلقب 12 ساعة الكلاسيكي للفورمولا2، والآن نحتل الصدارة في الفورمولا1، ولا يزال أمامنا بطولة العالم للدراجات المائية، وبطولة العالم لزوارق الفورمولا2، وهما ضمن أجندة الفريق الدولية في موسم 2021".

