سان جيرمان صاحب أكبر عدد من التمريرات في الدوريات الأوروبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 سبتمبر 2021

يعد باريس سان جيرمان هو الفريق صاحب أكبر عدد من التمريرات (738)، وبأكبر قدر من الفعالية (92.2)، خلال كل مباراة من مبارياته في بداية الموسم الحالي، بحسب تقرير نشره اليوم الإثنين، مرصد المركز الدولي للدراسات الرياضية، وشركة تحليل الأداء الرياضي (InStat). يلي النادي الفرنسي من حيث عدد التمريرات، فريق شاختار دونتسيك الأوكرني (730)، وسلتيك الإسكتلندي (708)، ومانشستر سيتي الإنجليزي (703)، وأياكس أمستردام الهولندي (699)، بينما يحتل لاتسيو الإيطالي في المرتبة الثانية من حيث نسبة التمريرات الناجحة، مسجلاً نفس نسبة الفريق الباريسي (92.2%)، يليه شاختار بنسبة 90.6%، ومن بعده جلاسجو بـ90.3%، ومانشستر سيتي بـ90.1%. ويأتي إشبيلية في صدارة الأندية الإسبانية من حيث عدد التمريرات بـ670 تمريرة في المباراة، وبنسبة نجاح 89.4%، بينما يحتل برشلونة المركز الـ13 بـ643 تمريرة، ويأتي ريال بيتيس في المرتبة التاسعة بنسبة نجاح 88.9%، وريال سوسييداد الرديف في المركز 11 بنسبة نجاح 88.8%. ويعد شاختار، وصيف الدوري الأوكراني، وخصم ريال مدريد في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، الفريق صاحب أكبر عدد من التمريرات في ملعب الخصم بنسبة 67.6% من الإجمالي، يليه مانشستر سيتي بـ60% وأياكس بـ57.2.

