أنشيلوتي حزين رغم فوز مدريد الكبير على سيلتا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 سبتمبر 2021

لم يكن مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، سعيداً بالأداء الدفاعي لفريقه، رغم فوزه الكبير (5-2) على ضيفه سيلتا فيغو في الدوري الإسباني. في أول مباراة يخوضها في ملعب سانتياغو برنابيو، منذ أول مارس (آذار) 2020، بسبب أعمال التجديد، تعثر الريال في البداية، واهتزت شباكه بعد 4 دقائق فقط بسبب خطأ دفاعي. وعلق أنشيلوتي على ذلك قائلاً: "لم تكن ليلة مثالية، تساهلنا كثيراً جداً أمامهم من البداية، علينا التحسن في هذا الجانب، لأنه يجعل الأمور أكثر صعوبة علينا خلال المباريات، جاء رد فعلنا عظيماً وفزنا بالمباراة، لكن لا يمكن منح المنافسين الأهداف بهذا الشكل". ولم تتوقف أخطاء ريال مدريد الدفاعية عند الهدف الأول. وتابع: "بالتأكيد يغيب عن التشكيلة بعض اللاعبين الأساسيين مثل ديفيد ألابا، وفيرلان ميندي، لكن علينا العمل على تجنب مثل هذه المشكلات مستقبلاً". ومنح فينيسيوس جونيور ريال هدفاً، لتصبح النتيجة (3-2)، واحتفل بالهدف بالقفز بين الجماهير، وتجمع حوله عدد كبير من المشجعين لم يكن كثير منهم يضع قناعاً على الوجه. لكن أنشيلوتي رفض التعليق على طريقة احتفال اللاعب البرازيلي، الذي تعرض لانتقادات واسعة النطاق في إسبانيا من جانب الجمهور والمعلقين على حد سواء. وبعد الفوز أصبح ريال مدريد يتقاسم صدارة الترتيب مع فالنسيا، وأتلتيكو مدريد، برصيد 10 نقاط لكل فريق، بعد أول 4 جولات.

