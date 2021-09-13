موسيماني يكشف أمنياته لمونديال الأندية.. وينفي تعرضه للعنصرية في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

كشف الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، أمنياته بشأن مشاركة الفريق المقبلة في كأس العالم للأندية.

ولم يتحدد بعد الدولة المستضيفة لكأس العالم للأندية النسخة المقبلة أو موعد البطولة، بعد اعتذار دولة اليابان رسمياً عن استضافة الحدث.

وقال موسيماني رداً على الجماهير من خلال حسابه على "انستجرام" "توقعاتي لمونديال الأندية؟، أتمنى ملاقاة الفريق الياباني أولاً، ثم تجنب تشيلسي حال التأهل، الأفضل ملاقاة فريق أمريكا الجنوبية، وتشيلسي في النهائي".

ويستعد الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية النسخة المقبلة بعد تتويجه بدوري أبطال أفريقيا النسخة الأخيرة أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

وعن أيهما يفضل ريال مدريد أم برشلونة أجاب "ريال مدريد".

ورداً على سؤال هل تعرض للعنصرية في مصر أجاب " لم يحدث وأن تعرضت لأي أمور عنصرية في مصر، ربما الأمر موجود، لكن بالنسبة لي لم يحدث أي أمر من هذا النوع سواء من اللاعبين أو جماهير فريقي".

واختتم "لو واجهت تلك الأمور قد تكون من المنافسين لكن هذا لم يحدث لي في مصر أيضاً، العنصرية في العالم بشكل عام أمر صعب وتتواجد بشكل قوي وأتمنى أن يتم التعامل معها، لكن هنا في مصر لم أتعرض لأي أمور عنصرية".