مشاهدة مباراة الهلال واستقلال طهران في بث مباشر يلا شوت ببطولة دوري ابطال اسيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة الهلال واستقلال طهران في دور الـ 16 ببطولة دوري ابطال اسيا، ضمن أهم مباريات اليوم الاثنين 13-9-2021.

تقام مباراة الهلال واستقلال طهران في دور 16 الإقصائي بدوري أبطال آسيا على أرض محايدة بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا في القارة الصفراء، ووقع الاختيار من قبل النادي الإيراني على استاد زعبيل بنادي الوصل في الإمارات.

وتأهل نادي الهلال السعودي إلى ثمن نهائي دوري الأبطال بعدما حصل على إحدى البطاقات المخصصة لأفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز في مجموعات غرب آسيا.

وجمع الهلال 10 نقاط من ست مباريات في دور المجموعات، وبفارق الأهداف في المواجهات المباشرة أمام المتصدر استقلال دوشنبه الطاجيكي، بينما حصد شباب الاهلي دبي الإماراتي وأجمك الأوزبكي 7 نقاط.

ويدخل الهلال مواجهة استقلال طهران بقيادة المدرب الفرنسي ليوناردو جارديم وعينه على اقتناص بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي من أجل مواصلة البحث عن تحقيق اللقب الآسيوي الثالث للزعيم، والثاني في آخر 3 سنوات.

وفضل جارديم تسجيل الرباعي الأجنبي جانج هيون، وبافيتيمبي جوميز، وماثيو بيريرا، وموسى ماريجا في قائمة الهلال المشاركة في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، وذلك على حساب جوستافو كويلار، وآندريه كاريلو، ولوسيانو فييتو.

على الجهة المقابلة، حجز نادي استقلال طهران الإيراني مقعده في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا عن جدارة واستحقاق، بعدما تصدر المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة، على حساب الدحيل القطري وأهلي جدة السعودي، والشرطة العراقي.

ويتطلع استقلال طهران بقيادة المدرب الشاب فرهاد مجيدي بارارجان إلى استغلال عدم إقامة المباراة بنظام الذهاب والإياب، لتحقيق الفوز على الهلال ومواصلة رحلته نحو تحقيق اللقب الثالث في تاريخه بعد 1970 و1991.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال واستقلال طهران ببطولة دوري ابطال اسيا، في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت الإمارات.

ينقل بث مباشر مباراة الهلال واستقلال طهران على قناة Ssc7 HD المفتوحة على القمر الصناعي عرب سات 2B، على تردد 12418 أفقي، بمعدل ترميز 27500.